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TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0.50 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.38'den yüzde 9.54'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20'den yüzde 9,03'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8.30'dan yüzde 8.38'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7.0180'den 6.9922'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7.2204'ten 7.2208'e yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Bir önceki anket döneminde 7.2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 11.6 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16.8 milyar dolardan 17.3 milyar dolara çıktı.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 ve 2021 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 1.3 ve yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 8.28'den yüzde 7.76'ya düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7.59 olarak kayıtlara geçti.