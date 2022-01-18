Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat saat 10.30'da olağanüstü toplanacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.