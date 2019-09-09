Merkez Bankası faizi Perşembe günü düşürecek mi?

09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),12 Eylül Perşembe günü bir araya gelerek faiz kararını verecek.
Piyasaların bu haftaya dair Türkiye ile ilgili en önemli gündem maddesini bu toplantı oluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü AKP Eskişehir İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyon düşüyor, faizler iniyor, daha da düşecek. Perşembe para piyasası kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz" açıklamasında bulundu.
Para Politikası Kurulu (PPK),enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır.
PPK, Başkan (Guvernör),Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur.
Hazine Müsteşarı veya onun belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.
Kaynak: TCMB
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayına dair geçen hafta açıkladığı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, piyasada faiz indirimi yönünde bir beklenti oluşturdu.
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 15,01 olarak geldi.
Bu verinin enflasyonun düşüş trendinde olduğunu göstermesiyle Türk Lirası değer kazandı ve analistlerde faiz indirimi beklentisi meydana geldi.
Şeker Yatırım ekonomistlerinden Serkan Gönençler, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, faiz indiriminin ne kadar olacağının bu haftaki küresel risk iştahı tarafından belirleneceğini söyleyerek TCMB'nin daha önceki açıklamalarına bakıldığında 200-250 baz puanlık bir indirimin beklenebileceğini aktardı.
Reuters'a ismini vermeden konuşan, bir bankanın döviz işlemleri masasının başında bulunan bir analist ise "keskin bir indirimin Türk Lirası'nı şoklara açık bir hale getireceğini" vurgulayarak piyasaların en az 200 baz puan faiz indirimi beklentisinde olduğunu ekledi.
Ekonomi kanalı Bloomberg HT'nin anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi ise politika faizinde 275 baz puan indirim olacağı yönünde.
İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede bu toplantıda 250 baz puan indirim ve indirimlerin yılın kalanında da devam etmesini beklediklerini söyledi.
JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci, enflasyon verisi sonrası yayımladığı raporunda faiz indirim beklentisini 125 baz puandan 275 baz puana yükselttiklerini aktarmıştı.
Nomura International Küresel Piyasalar Araştırma bölümünden gelişmekte olan piyasalar ekonomisti İnan Demir ise Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada 200 baz puan indirim beklediklerini ifade etti.
PPK, Temmuz ayında yaptığı toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 425 baz puan aşağı çekerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmişti.
Böylece Merkez Bankası 2015'ten bu yana ilk kez politika faizini düşürdü. Banka daha önce hiç bu oranda bir faiz indirimine gitmemişti.
Temmuz ayındaki toplantı, o dönemde TCMB'nin başına yeni atanan Murat Uysal başkanlığında yapılan ilk toplantıydı.
Temmuz ayının başında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmış ve yerine TCMB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal başkan olarak atanmıştı.
Erdoğan, Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarında, "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" demişti.
Reuters haber ajansı yayımladığı bir haberinde ise ekonomi yönetiminden Çetinkaya'ya, "25 Temmuz'da 300 baz puan faiz indirimine gidilmesi" yönünde bir talebin iletildiğini, Çetinkaya'nın ise buna karşı çıktığını iddia etmişti.
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