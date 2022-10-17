Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Ekim TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi nedir?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Piyasalar Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı toplantısına kilitlenmiş durumda. Son iki toplantıda faizlerde düşüşe giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Gözler Merkez Bankası toplantı tarihine çevrildi. Ekonomi gündemini takip edenler Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı tahminini araştırıyor. İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri takvimi...

17.10.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Faiz kararının ne olacağı araştırılırken; 2022 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yayımlanmasıyla Merkez Bankası faiz kararı beklentisi de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

  • MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 13,00 iken, bu anket döneminde yüzde 11,22 olarak gerçekleşmiştir.

     

  • EYLÜL MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 13’den yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir.

  • MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

    20 Ekim 2022

    24 Kasım 2022

    22 Aralık 2022

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.