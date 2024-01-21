Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi aralık ayında gerçekleşen son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5'e yükseltilmişti. Ekonominin gündemini yakından takip edenler, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının gerçekleşeceği tarihi araştırmaya başladı. İşte TCMB ocak ayı faiz kararı toplantısının gerçekleşeceği tarih...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Ocak ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur?" İşte detaylar...
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FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.
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TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.
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Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.
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TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.