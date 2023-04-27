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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 | (TCMB) Merkez Bankası Nisan faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte Nisan faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Nisan ayı faiz kararını belirlemek için Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor. Mart ayı faiz kararına göre vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmezken ve politika faizi ise yüzde 8,5 oranında sabit tutuldu. Ekonomi, enflasyon ve finansal piyasaları yakından etkileyen Merkez Bankası faiz kararının Nisan ayında ne olacağı merak ediliyor. İşte 2023 (TCMB) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan faiz kararı ve PPK toplantı tarihi...

Giriş: 27.04.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merkez Bankası Nisan ayı toplantı tarihi açıklanırken piyasaların gözü Nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu; enflasyon, döviz kuru ve piyasaların gidişatına göre alınan Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Geçtiğimiz ay 8,5 seviyesinde sabit tutulan politika faizinin Nisan ayında ne olacağı merak konusu oldu. İşte 2023 PPK toplantı tarihi ve Nisan Merkez Bankası faiz kararı hakkında merak edilen detaylar...

  • MERKEZ BANKASI NİSAN AYI PPK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Merkez Bankası  2023 Nisan ayı faiz toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 27 Nisan 2023 tarihinde toplanacak. Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

  • NİSAN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Nisan ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

  • ANKETLER NE DİYOR?

    Bugün ise ağırlıklı olarak Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8.50'de sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8.50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

     

    Reuters anketine katılan 21 ekonomistin tamamı ise seçimlerden önceki, son PPK'da faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

  • MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    23 Mart 2023 tarihinde Mart ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mart ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.

    Merkez Bankası,Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

  • FAİZ ANKET SONUÇLARI

    2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. 

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

  • FAİZ ORANI AY SONU BEKLENTİSİ 8,50!

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 8,73 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 8,50 olarak gerçekleşmiştir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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