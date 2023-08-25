Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dalgalı seyrini sürdürüyor. İşte 25 Ağustos Cuma yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
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Canlı altın fiyatları, haftanın son işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ile politika faizi yüzde 25'e çıkarıldı. İşte 25 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.654,66
1.704,03
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.914,66
1.914,94
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.546,39
2.602,59
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.185,55
10.378,54
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.080,36
5.208,77
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.192,57
10.385,69
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.018,35
11.332,04
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.503,74
1.633,83
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