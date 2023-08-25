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        Haberler Ekonomi Altın Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Ağustos 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dalgalı seyrini sürdürüyor. İşte 25 Ağustos Cuma yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:06
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