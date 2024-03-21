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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! TCMB Mart ayı 2024 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, faizler ne oldu? (TCMB 2024 mart ayı PPK faiz kararı) - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! TCMB Mart ayı 2024 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olup yılın üçüncü faiz kararında beklentiler faizin sabit tutulacağına işaret ediyor. En son toplantının ardından Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45 sabit bırakmıştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK Toplantı sonrası 2024 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:22
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        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması ile belli olacak. Piyasaların kalbinin attığı Merkez Bankası faiz toplantısı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı’na çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Her ay belli dönemlerde yapılan toplantının ardından piyasa gündemini şekillenmeye devam ediyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Merkez Bankası toplantısından faiz artırımı kararı ne olur?

        • 2

          MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken gündemde sıklıkla merak edilen Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası alınacak kararlar yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2024 takvimi için gözler Mart ayı kararına çevrildi. Merkez Bankası, faiz kararını 21 Mart Perşembe günü açıklayacak.

        • 3

          TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

          Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

          Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

          TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

        • 4

          ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 45,00 olarak kaldı.

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