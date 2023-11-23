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        Haberler Gündem MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DURUM | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

        Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. PPK Ekim ayında politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 35'e çekmişti. Son 5 toplantıda 2650 baz puanlık artırıma giden Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını da kamuoyu ile paylaşacak. İşte 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:08
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın ve borsada etkili olacak olan Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından bekleniyor. Ekim ayında 5 puan artarak yüzde 35'e yükselen Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen PPK toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlarına göre, faiz kararında 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngörülüyor. İşte 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı günü ve saati...

        • 2

          MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Kasım 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

        • 3

          FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

          AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

          Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

          Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

        • 4

          "DAHA YAVAŞ BİR ARTIRIM BEKLİYORUZ"

          ING ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti. PPK toplantısına yönelik yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

          “Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi.
          Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37.5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.”

          "TEMPO YAVAŞLAYACAK"

          ABD'li Morgan Stanley de Merkez'in sıkılaşmaya daha yavaş bir tempoyla devam edeceğini öngördü. Morgan Stanley CEEMEA Ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan notta bugünkü toplantıda politika faizinin 250 baz puan artırılacağı tahmin edildi. PPK'nın son açıklaması ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların enflasyona ilişkin ilave sıkılaştırma adımlarının sinyali olduğunu belirten Morgan Stanley, ancak ileriye dönük spesifik bir yönlendirme yapılmadığının da altını çizdi. Notta TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünde yavaş bir tempoya geçebileceği yönünde bir yönlendirme olmasa da banka temponun yavaşlayacağını öngördü.

          Bunların yanında JPMorgan PPK'nın kasım ve aralık toplantılarında 250'şer baz puanlık faiz artırıma gitmesini beklediklerini açıkladı. Societe General de söz konusu iki toplantıya dair aynı beklentiye sahip.

          Goldman Sachs ise kasım toplantısı özelinde değerlendirmede bulunmasa da yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasını beklediğini açıkladı.

        • 5

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

          21 Eylül 2023

          26 Ekim 2023

          23 Kasım 2023

          21 Aralık 2023

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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