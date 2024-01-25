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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı: 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

        Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yapıldı. Bu kapsamda gözler "Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi, düştü mü?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:06
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        • 1

          Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısı ardından açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Ocak ayı politika faizini 250 baz puan artırdı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          2024 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ocak ayı faiz kararını 25 Ocak Perşembe günü saat 14:00'da belli oldu.

        • 3

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

          Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti.

        • 4

          PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı.

        • 5

          Aralık ayında ise 250 baz puanlık artırıma gidilmişti. Bugünkü kararla beraber son 8 toplantıda 3650 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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