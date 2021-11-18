Piyasaların gözü Merkez'de!

FAİZ KARARI... Dolar TL kurunda yaşanan hareketlilik ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar sonrası gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kasım Ayı faiz kararına çevrildi. Peki faizler düşecek mi, yükselecek mi? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabıyla ilgili detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü yani yarın saat 14.00'dan sonra açıklanacak.

MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan faizle ilgili şunları söyledi:

Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz.

Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.