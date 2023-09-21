Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Altın Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Eylül altın fiyatları ne kadar?

        İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.929 dolardan işlem gören altının ons fiyatı piyasaları etkilemeye devam ediyor. İşte 21 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:07 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolar
        Habertürk Anasayfa