Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Eylül altın fiyatları ne kadar?
İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.929 dolardan işlem gören altının ons fiyatı piyasaları etkilemeye devam ediyor. İşte 21 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
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Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. FED faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken Merkez Bankası faiz kararı ise 21 Eylül Perşembe günü MB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacak. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Eylül Perşembe yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.691,12
1.707,77
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.926,82
1.927,06
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.680,65
2.739,80
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.722,59
10.925,67
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.344,54
5.479,59
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.722,59
10.925,67
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.272,24
11.553,45
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.536,92
1.637,38
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