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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman?

Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı da yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

15.09.2021 - 21:02 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki hafta 23 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Son kararlarda sabit seviyede tutan MB’nin dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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