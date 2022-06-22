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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, 2022 TCMB Haziran ayı faiz kararı ne olur?

Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, 2022 Haziran ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde 500 baz puan indirime gidilirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 yılının ilk 3 toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı. Mayıs ayı faiz kararı yüzde 14 seviyesinde sabit tutulurken gözler, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak Haziran ayı faiz kararına çevrildi. İşte, Merkez Bankası 2022 Haziran ayı faiz kararı hakkında merak edilenler...

22.06.2022 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Merkez Bankası toplantısı ne zaman, Haziran ayı faiz kararı ne olur? sorusu piyasalara ilgi duyan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Piyasalara yön verecek olan Haziran ayı faiz kararı, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak. 2021 yılının son 4 toplantısında 500 baz puan faiz indirimine gidilirken bu yıl faiz değişikliği yapılmadı. Mayıs ayı faiz kararı yüzde 14 seviyesinde sabit tutulurken gözler Haziran ayı faiz kararının ne olacağını çevrildi. İşte, 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı tarihi...

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

     

    Merkez Bankası Haziran ayı PPK toplantısı faiz kararı 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14:00'da yapılacak.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

     

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

  • MAYIS 2022 SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı karar metninde şu ifadelere yer verildi:

     

    - Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.

  • - Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.

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