Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat faiz kararı toplantısı hangi tarihte?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan'ın başkanlığında ilk kez toplanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) şubat toplantısı için geri sayım sürerken, Merkez Bankası'nın bu ay faiz konusunda nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Hatırlanacağı gibi yılın ilk toplantısında Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltmişti. İşte 2024 Şubat Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...
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Şubat ayının gelişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısnın yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi yılın son toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" İşte Merkez Bankası faiz beklentisi ve Para Politikası Kurulu toplantı tarihi...
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MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) şubat ayı faiz toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.
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MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.
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