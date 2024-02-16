Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.250,36 %0,09
        DOLAR 30,8358 %0,34
        EURO 33,2031 %0,06
        ALTIN 1.992,85 %0,66
        FAİZ 42,78 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 23,14 %2,21
        BITCOIN 52.039,00 %1,30
        GBP/TRY 38,8093 %-0,01
        EUR/USD 1,0767 %-0,04
        BRENT 83,26 %0,48
        ÇEYREK ALTIN 3.258,31 %0,66
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2024 Şubat faiz kararı toplantısı hangi tarihte? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat faiz kararı toplantısı hangi tarihte?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan'ın başkanlığında ilk kez toplanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) şubat toplantısı için geri sayım sürerken, Merkez Bankası'nın bu ay faiz konusunda nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Hatırlanacağı gibi yılın ilk toplantısında Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltmişti. İşte 2024 Şubat Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şubat ayının gelişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısnın yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi yılın son toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat faiz kararı toplantısı hangi tarihte?" İşte Merkez Bankası faiz beklentisi ve Para Politikası Kurulu toplantı tarihi...

        • 2

          MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) şubat ayı faiz toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.

        • 4

          2024 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

          22 Şubat 2024

          21 Mart 2024

          25 Nisan 2024

          23 Mayıs 2024

          27 Haziran 2024

          25 Temmuz 2024

          22 Ağustos 2024

          19 Eylül 2024

          17 Ekim 2024

          21 Kasım 2024

          26 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Kim takar bu gözlüğü!
        Kim takar bu gözlüğü!
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Çay-tuz tavsiyesi tartışma yaratmıştı! Bakın bu sefer ne önerdi...
        Çay-tuz tavsiyesi tartışma yaratmıştı! Bakın bu sefer ne önerdi...
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        Habertürk Anasayfa