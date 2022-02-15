Merkez Bankası faiz kararı Şubat Ayı 2022 Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasalar nefesleri tutup faiz kararları merak ediliyor. Peki, faizler düşecek mi? Faizler yükselecek mi? Faizler düşecek mi? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şubat ayı faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

MB OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir