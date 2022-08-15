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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantı tarihi ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur, faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı bekleniyor. Dünya piyasalarında faizler yükselişe geçerken TCMB'nin alacağı karar heyecanla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı ekonomiye ilgi duyanların gündeminde yer alıyor. İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi...

15.08.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ağustos ayının ortalarına gelinirken piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Son sekiz toplantıda değişiklik yapılamayan politika faizi geçtiğimiz ay da sabit bırakıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısının ardından TCMB faiz kararı açıklanacak. İşte, 2022 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı hakkında merak edilenler...

  • MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.

  • TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı alındı. Banka bir önceki toplantıda da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

  • PİYASA FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

    Piyasa katılımcılarıyla gerçekleştirilen faiz kararı beklenti anketi henüz yayınlanmadı. Ağustos ayı faiz kararı beklentisinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

  • PPK TOPLANTI TARİHLERİ

    22 Eylül 2022

    20 Ekim 2022

    24 Kasım 2022

    22 Aralık 2022

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