Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte toplantı tarihleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu. Yıl boyunca belirlenen tarihlerde yapılacak toplantılar, faiz oranlarına ilişkin alınacak kararlarla kredi, mevduat ve döviz piyasalarında belirleyici olacak. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, açıklanacak yeni kararları merakla bekliyor. İşte detaylar...
Ekonomi dünyasında gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir sonraki faiz kararına çevrildi. Enflasyonun seyrine bağlı olarak faizlerde değişiklik beklentisi gündeme gelirken, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu ay yapacağı toplantı büyük önem taşıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.
İşte 2025 yılı toplantı takvimi
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
2026 yılının ilk toplantıları ise şu şekilde:
22 Ocak 2026
12 Mart 2026