Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki hafta 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi