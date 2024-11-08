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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve saati

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Para Politikası Kurulu, kasım ayında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha bir araya gelecek. Bu önemli toplantı öncesinde Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:26
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        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası'nın Kasım 2024 dönemine ait faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. En son Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

          TCMB'NİN SON FAİZ KARARI

          Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

        • 3

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

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