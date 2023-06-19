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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz beklenti anketleri açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklenti anketleri açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Özellikle dolar TL kurundaki yaşanan hareketlilikle beraber gözler faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizler artıracak mı, düşecek mi? İşte Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklenti anketi...

Giriş: 19.06.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda. "Faizler artacak mı?" sorusunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıraslarda yer alıyor. Peki, Merekz Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı beklenti anketi...

  • MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanması bekleniyor.

  • MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

    Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklenti anketi açıklandı. Buna göre politika faizinin yüzde 18'i aşması bekleniyor. İşte TCMB tarafından yayınlanan anket sonucu:

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir.

     

  • Bloomberg HT Araştırma’nın Haziran ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi artırmasını bekliyor.

    22 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25’e çıkarılması yönünde oldu.

     

    Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

    Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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