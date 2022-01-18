Merkez Bankası faiz kararı Ocak ayı içerisinde yurtiçi piyasalarda en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl üst üste alınan faiz düşürme kararları sonrası dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü ani hareketler ardından Kur Korumalı Mevduat Hesabı hayta geçirilmiş ve dolar TL'nin ateşi düşürülmüştü.
Yeni sistem sonrası Merkez'in alacağı faiz kararı ise heyecanla bekleniyor. Öte yandan dünya piyasalarında fed'in faiz artırımı ve sıkı para politikasına gitme beklentisi doların dünya piyasalarında değer artışını desteklerken Merkez Bankası'nın alacağı karar yurtiçi piyasalarda ekstra önem kazanmış durumda.
Peki, Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK toplantısı Ocak ayının kaçında? İşte cevabı...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı her ayın üçüncü Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılıyor. Ocak ayında yani bu ay ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ayın üçüncü Perşembe günü yani 20 Ocak'ta toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?
Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası geçtiğimiz ay ki toplantıda faizleri 100 baz puan düşürüp politika faizini yüzde 15'ten 14'e indirmişti.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.
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