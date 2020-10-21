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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili gelişmeler...

21.10.2020 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
AA / HABERTURK.COM

Türk lirasında son aylarda yaşan değer kaybı, Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 11,75 seviyesinde gerçekleşmesi, TCMB ekim ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisinin yüzde 11,46'dan 11,76'ya, 12 ay sonrası TÜFE beklentisinin de yüzde 10,15'ten 10,53'e yükselmesi, gözlerin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına çevrilmesine neden oldu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ekim Perşembe 2020 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının tam raporu ise 28 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak.

Ekonomistler, TCMB'nin para politikasının etkinliği artırmak, dolarizasyon sürecini kırmak ve TL'ye geçişi hızlandırmak için geçen ay olduğu gibi sürpriz şekilde piyasa beklentisinin üzerinde artış yapabileceğini söyledi.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı faiz artışı öngörüsünde bulunurken, artışın 100-200 baz puan arasında olabileceğini tahmin ediyor.

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