Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha bir araya geliyor. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Haziran TCMB PPK faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?" İşte detaylar...