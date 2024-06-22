Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Haziran TCMB faiz kararı ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Mayıs ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutarken, haziran ayında faiz konusunda nasıl biri tutum izleyeceği merak konusu oldu. İşte 2024 haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha bir araya geliyor. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Haziran TCMB PPK faiz kararı ne olur, faizler düşer mi?" İşte detaylar...
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MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararında net tarih belli oldu. TCMB Haziran ayı faiz kararını 27 Haziran saat 14.00'te açıklayacak.
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MAYIS AYI TCMB KARARI NE OLMUŞTU?
TCMB Mayıs ayında faiz oranını sabit tutmaya karar vermişti. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.
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