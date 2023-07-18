Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı...
Temmuz ayı Merkez Bankası toplantısı ile ilgili geri sayıma geçilmiş durumda. Ekonomi dünyası tarafından büyük bir heyecanla beklenen toplantının ardından açıklanacak yeni faiz kararının ne olacağı gündem olmuş durumda. İşte, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası gözlerin çevrildiği toplantının günü ve yeni faiz kararına ilişkin ilk bilgiler...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile ilgilil iyice artmı durumda. Döviz kurlarındaki sıcak gelişmeler nedeniyle yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımız; Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve fazi kararı hangi gün açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, Temmuz ayı Merkez Bankası toplantısı ile ilgili bilgiler...
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası PPK toplantısı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak.
Aynı gün saat 14.00'te ise faiz kararı duyurulacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.
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27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI
Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.
Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.