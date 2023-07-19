Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne kadar artacak? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor... 2023 Temmuz Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

        Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini artırmasını bekliyor. Bu bağlamda 'Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak?' sorusu araması da sıklaştı. İşte, 2023 Temmuz ayı TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın liderliğinde geçen ay gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti. 27 ay sonra ilk kez faiz artıran Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Temmzu Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası PPK toplantısı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te ise duyurulacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

          Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

          TCMB'nin yine içinde para politikasına ilişkin işaretlerin olacağı bir faiz artırımı yapabileceğini ifade eden Drimal, böylece politika faizinde yüzde 20 eşiğine gelinebileceğini aktardı.

        • 4

          Banka'nın kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olacağını belirten Drimal, TCMB'nin bu kararının aynı zamanda haziran ayı toplantısında tespit edilen sorunlarla özellikle zorlu çekirdek enflasyonu ele alma stratejisiyle de uyum sağlayacağını kaydetti.

        • 5

          "AĞUSTOS AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 25'E ÇIKABİLİR"

          Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.

          Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.

          TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        Ve Romains Saiss gidiyor!
        Ve Romains Saiss gidiyor!
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Tek celsede boşandılar
        Tek celsede boşandılar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!