Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın liderliğinde geçen ay gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti. 27 ay sonra ilk kez faiz artıran Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Temmzu Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte, Merkez Bankası faiz kararı beklentisi hakkında güncel bilgiler...