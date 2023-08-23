Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı tarihini araştırmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz ay faiz artırımına gidilmesiyle bu ayki faiz kararının ne olacağı merak konusu oldu. Peki, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...