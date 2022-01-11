Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle ekonomide gözler bir kez daha Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşın merakla beklenen toplantının tarihi belli oldu. Peki Ocak ayında düzenlenecek 2022'nin ilk Merkez Bankası toplantısı ne zaman?