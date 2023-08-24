Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yüzde 8,50 seviyesinde olan faizler, son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısının ardından 250 baz puan artırılarak yüzde 17,5'e yükseltilmişti. İşte 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı detayları...
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Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacak. Bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artıran Merkez Bankası'nın Ağustos ayı kararı merak konusu oldu. İşte 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilenler...
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2023 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.
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TEMMUZ TOPLANTISI KARARLARI
Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17.5'e yükseltti.