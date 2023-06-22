Bloomberg HT Araştırma’nın Haziran ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi artırmasını bekliyor.
22 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25’e çıkarılması yönünde oldu.
Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.
Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.