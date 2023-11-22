Gözler TCMB'nin faiz kararında! 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Eylül Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Banka bir önceki ay politika faizini yüzde 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngörülüyor. İşte 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararında son durum....
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı için Para Politikası Kurulu (PPK) faizi 23 Ekim Perşembe günü açıklanıyor. Ekim ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkaran Merkez Bankası'nın Kasım ayı kararı merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip edenler "Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Kasım Merkez Bankası faiz kararına ilişkin son dakika gelişmeleri...
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MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Kasım 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
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FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.
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