FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler Eylül ayında da TCMB'den faiz artışı yapmasını bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.



Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.

Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.