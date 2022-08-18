Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü, artırıldı mı?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı öncesi meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, Merkez Bankası 2022 Ağustos ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi, artırılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

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