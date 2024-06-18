Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Haziran ayına girmemizle beraber, piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Haziran faiz kararının ne olacağı merak edilirken, en son açıklanan Mayıs ayında faiz oranı yüzde 50'de sabit kalmıştı. İşte, Haziran TCMB Haziran faiz kararının açıklanacağı tarih...
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Piyasalarda yaklaşmakta olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı bekleniyor. Mayıs ayında açıklanan son karar göre, faiz oranı sabit tutulmuştu. Peki, TCMB 2024 Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı 27 Haziran 2024 tarihinde belli olacak.
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MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.
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"ENFLASYON ANA EĞİLİMİNDE SINIRLI ZAYIFLAMA"
PPK tarafından yayımlanan karar metninde nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama kaydettiği belirtildi. Yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret ettiği belirtilen metinde "Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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SIKI DURUŞA DEVAM MESAJI
Kurulun, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutmaya karar verdiği belirtilen metinde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği vurgulandı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi.
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ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e düştü
Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,4 milyar dolara geriledi.