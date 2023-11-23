"DAHA YAVAŞ BİR ARTIRIM BEKLİYORUZ"

ING ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti. PPK toplantısına yönelik yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi.

Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37.5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.”

"TEMPO YAVAŞLAYACAK"

ABD'li Morgan Stanley de Merkez'in sıkılaşmaya daha yavaş bir tempoyla devam edeceğini öngördü. Morgan Stanley CEEMEA Ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan notta bugünkü toplantıda politika faizinin 250 baz puan artırılacağı tahmin edildi. PPK'nın son açıklaması ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların enflasyona ilişkin ilave sıkılaştırma adımlarının sinyali olduğunu belirten Morgan Stanley, ancak ileriye dönük spesifik bir yönlendirme yapılmadığının da altını çizdi. Notta TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünde yavaş bir tempoya geçebileceği yönünde bir yönlendirme olmasa da banka temponun yavaşlayacağını öngördü.

Bunların yanında JPMorgan PPK'nın kasım ve aralık toplantılarında 250'şer baz puanlık faiz artırıma gitmesini beklediklerini açıkladı. Societe General de söz konusu iki toplantıya dair aynı beklentiye sahip.

Goldman Sachs ise kasım toplantısı özelinde değerlendirmede bulunmasa da yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasını beklediğini açıkladı.