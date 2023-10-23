Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | 2023 Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        TCMB Ekim toplantısı bekleniyor! 2023 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merkez Bankası Eylül ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltti. Ekonomistler, Ekim ayı politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu PPK toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Yılın 10. faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürerken "Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantı tarihi ve saatine ilişkin detaylar...

        • 2

          MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

          TCMB Para Politikası Kurulu Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alıncak kararlar saat 14:00'ten sona kamuoyu ile paylaşılacak.

        • 3

          TCMB EKİM FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor.

        • 4

          EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

          TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

        • 5

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

          21 Eylül 2023

          26 Ekim 2023

          23 Kasım 2023

          21 Aralık 2023

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Habertürk Anasayfa