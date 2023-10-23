Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu PPK toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Yılın 10. faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürerken "Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantı tarihi ve saatine ilişkin detaylar...