Merkez Bankası döviz alış satış kuru ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte konuya dair bilinmesi gereken son durum...

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ KURU AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası döviz alış satış kuru açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

"Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir."

İfadelerini kullandı.