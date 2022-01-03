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Merkez Bankası 13 Aralık'ta doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına gerçekleştirdiği müdahalenin büyüklüğünün 3.12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Merkez, daha önce 10 Aralık'ta dövize yaptığı 3. müdahalede 687 milyon dolar sattığını duyurmuştu.

Aralıkta doğrudan satış yoluyla kura 5 kez müdahale eden Merkez Bankası 1 Aralık'taki ilk müdahalenin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıklamıştı. 3 Aralık'taki ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar olmuştu.