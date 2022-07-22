Enflasyon raporu toplantısı 28 Temmuz'da yapılacak

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu'nın, Enflasyon Raporu 2022-III’ün tanıtımı amacıyla 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Toplantının fiziksel ortamda gerçekleştirileceği ve internet sitesi ile bankanın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacağı öğrenildi.