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        Haberler Gündem Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı: TIKLA ÖĞREN! Yılın son PPK toplantısı yapılıyor! Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

        Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklanıyor! Yılın son PPK toplantısı bugün yapılıyor

        Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Bu yıl son kez bugün toplanacak olan Para Politikası Kurulu Aralık ayı faiz kararı Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faizleri düşürecek mi, yükseltecek mi? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:20
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        • 1

          Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün toplanacak olan yılın son Para Politikası Kurulu PPK sonrasında açıklanacak. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde faizlerle ilgili nasıl bir karar alınacağını ve faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Aralık ayı faiz kararı sorgulama sayfası...

        • 2

          MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

        • 3

          FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

          Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

        • 4

          Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

          Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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