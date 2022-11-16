'Merkez Bankaları fiyat istikrarını sağlamaya güçlü bir şekilde bağlı'

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G20’nin 17’inci Liderler Zirvesi Bali’de düzenlendi. G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi, liderlerin iki gün süren toplantılarının ardından 52 madde halinde yayımlandı.

Bildirgede, dünyada birçok krizin aynı anda yaşandığı dönemde zirvenin gerçekleştiği ifade edildi.

"Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı"

Uluslararası hukuk, barış ve istikrarı koruyan çok taraflı sistemi desteklemenin esas olduğu kaydedilen bildirgede, "Bu, silahlı çatışmalarda sivillerin ve altyapının korunması da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler tüzüğündeki prensiplere ve uluslararası insan hakları hukukuna bağlı kalınmasını içeriyor. Nükleer silahların kullanılması veya buna yönelik tehdit, kabul edilemez. Çatışmaların barışçıl çözümü, diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede, birçok üyenin Ukrayna'daki savaşı kınadığı ve savaşın insani acılara ve küresel ekonomideki mevcut kırılganlıkların derinleşmesine yol açtığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Savaş, büyümeyi kısıtlıyor, enflasyonu artırıyor, tedarik zincirlerini aksatıyor, enerji ve gıda güvensizliğini tırmandırırken, finansal istikrar risklerini artırıyor. Durum ve yaptırımlara ilişkin farklı görüşler ve değerlendirmeler de var. G20'nin güvenlik sorunlarını çözecek bir forum olmadığını belirtmekle birlikte, güvenlik sorunlarının küresel ekonomi üzerinde önemli sonuçları olabileceğinin farkındayız."

Bildirgede, küresel ekonomi için kritik olan bu dönemde G20'nin gerekli ve net adımları atmasının önemi vurgulandı.

Özellikle en az gelişmiş ve küçük ada ülkeleri dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri küresel zorluklara karşı desteklemeye devam edileceğinin aktarıldığı bildirgede, bu amaç kapsamında bütüncül ve güçlü bir toparlanmayı, istihdam artışını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak şekilde 5 adımda aksiyon alınacağı belirtildi.

'İSTANBUL ANLAŞMASI'NDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Bildirgede, mevcut çatışma ve tansiyonların küresel gıda güvenliğindeki zorlukları derinleştirmesinden derin endişe duyulduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerdeki kırılgan toplulukları merkeze alacak şekilde hayatları kurtarmak, açlığı ve besin yetersizliğini önlemek için acil adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilir, dirençli tarım ve gıda sistemlerinin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnuniyet duyuyoruz. Tüm ilgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulamasının öneminin altını çiziyoruz."

Küresel para politikalarına ilişkin kararların yer aldığı bildirgede, G20 merkez bankalarının amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada kararlılığa sahip olduğu ve enflasyon beklentileri üzerindeki fiyat baskılarını yakından izlediği bildirildi.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞINA VURGU

Sonuç bildirisinde G20 merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamaya güçlü şekilde bağlı oldukları ifade edildi.

Bildiride, "Merkez bankaları verilere bağlı ve açık bir biçimde iletişim içinde para politikalarını sıkılaştırma hızlarını uygun şekilde ayarlamaya devam edecekler. Sınır ötesi bulaşmaları sınırlayacaklar. Merkez bankası bağımsızlığı fiyat istikrarının başarılmasında ve para politikası kredibilitesinin desteklenmesinde çok önemli" ifadeleri yer aldı.

Jeopolitik, enerji ve enflasyon krizlerinin yanı sıra tüm dünyayı etkileyen iklim krizine de dikkatin çekildiği bildirgede, iklim finansmanının artırılması çağrısında bulunularak, "Gelişmiş ülkeleri, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere 2020'den itibaren sağlamayı taahhüt ettiği yıllık 100 milyar dolar finansmanı harekete geçirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati zirve sonrası açıklamada bulundu.

Bakan Nebati açıklamasında "Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Bakanlığımız, G20 Şerpa ve Finans Hatları koordinatörü olarak ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde G20 sürecini aktif bir şekilde yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin yürüttüğü başarılı diplomasi trafiğine özverili çalışmalarıyla mühim katkılar sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma, diğer Bakanlıklarımızda ve ilgili kurumlarda görevli tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ'DEN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Zirve esnasında, Bakan Nebati, mevkidaşları ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler kapsamında, ikili ekonomik ve finansal işbirliğine yönelik konular ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, G20 açısından bu sene en önemli konulardan birinin Ukrayna’da yaşanan savaşın Bildirge’ye nasıl yansıyacağı hususu olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Liderler Zirvesi’ne kadar olan süreçte farklılaşan pozisyonlar nedeniyle Bakanlar düzeyinde yapılan toplantılarda hiçbir Bildirge çıkarılamamıştı. Zirveden önce başlayan Bildirge müzakerelerinde bu konu ve diğer G20 çalışma alanları yoğun bir şekilde tartışılmıştır.

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonuçlarına referans verilerek ortak bir Bildirge oluşturulmuştur. Bakanlığımız, G20 Şerpa ve Finans Hatları koordinatörü olarak ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde G20 sürecini aktif bir şekilde yürütmüştür.

Tüm bu süreçte ülkemiz tüm taraflar ile konuşabilme yeteneğiyle ara bulucu bir rol oynamış ve Bildirgenin çıkarılmasında aktif bir tutum sergilemiştir.

G20 Bildirgesi’nde önemli bir gelişme de ülkemiz öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişiminin Türkiye ve İstanbul Anlaşmasına da referans verilerek tüm G20 üyelerince memnuniyetle karşılanmasıdır.

Ayrıca, mülteciler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerekliliği G20 Bildirgesinde yer almıştır.