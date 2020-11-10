Şirketten yapılan açıklamada; Merkez Ankara’nın ofis etabının, üç farklı blokta 1.302 bağımsız bölüm olarak tasarlandığı belirtildi. Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "Merkez Ankara projesi tüm dünyada şehirlere kattığı mimari değerlerle tanınan New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandı. Üç iş kulesinde farklı kullanımlara imkân verecek fonksiyon ve ölçülerde tasarlanan toplam bin 302 ofisten ilk etapta 914 adedi satışa açıldı. Proje, Konya yolu üzerinde yükselen 48 katlı süper kule ve ayrıca her ikisi 32’şer kattan oluşacak teras ofis ve kollektif ofis kuleleri ile tamamlanacak." dedi.
"YÜZDE 5 PEŞİNAT"
Başlangıç fiyatının 533 bin TL'den başladığı, 63 m2’den 448 m2’ye kadar farklı büyüklüklerde ofislerin yer aldığı ve ofislerin istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebileceğine dikkat çeken Fatih Erdoğan; "Bu kampanyada sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek ofis sahibi olmak mümkün. İlk iki yıl taksit ödemesi yok. Taksitleri ödemeye üçüncü yılda başlamak üzere, Emlak Konut bünyesinde 0,99 oran ile 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Bu kampanyada banka, dosya masrafı ya da hayat sigortası masrafı yok.” dedi
Emlak Konut’un düzenlediği ‘Hayallerini Erteleme Kampanyası’ kapsamında en fazla konut satışı ve sözleşme yapan proje olduklarını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: “Bu süreçte rekor bir performansla, iki ay gibi kısa bir zaman diliminde 600’ün üzerinde konut sattık. Böylece ilk konut etabımızın satışını tamamlamış ve ikinci konut etabımızın satışına da hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Konut kredisi faizlerindeki artışa rağmen, projemize olan yoğun ilgi halen devam ediyor. Toplam 1.425 konutumuzun 1.070 adetini yani yüzde 75’ini satmış durumdayız.”
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