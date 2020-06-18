Merkel: "Salgının ortasında AB dönem başkanlığı Almanya için büyük bir sınama"

Merkel, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, salgının Avrupa projesinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, ülkelerin salgınla mücadelede kendi başına kararlar almalarını eleştirdi.Küresel salgınlarda uluslararası alanda ortak hareket edilmesi ve karşılıklı destek verilmesi gerektiğini ifade eden Merkel, Kovid-19’un tüm dünyayı etkilediğine ve sadece Avrupa’da 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.Merkel, Almanya’nın AB dönem başkanlığı sorumluluğunu Avrupa’nın tarihinde karşı karşıya kaldığı en zor dönemde üstleneceğini dile getirerek, "Salgının ortasında AB dönem başkanlığı Alman hükümeti için büyük bir sınama." dedi.AB'nin salgından kaynaklanan krizin sonuçlarıyla başa çıkmasının yanı sıra Birliğin daha dirençli hale getirilmesi ve geleceğe hazırlanması için çaba sarf etmek istediklerini vurgulayan Merkel, Almanya’da salgının yayılmasını önlemek için alınan mesafe ve maske kurallarının doğru olduğunu, ekonomik alanda alınan önlemlerin de etkisini göstermeye başladığını yineledi.AB'nin geçmişte birçok krizi atlattığını, bu dönemlerde ülkeler arasında görüş ayrılıkları ve yanlış değerlendirmeler yapıldığını ancak bunların Avrupa’da derin bir çatlağa yol açmadığını belirten Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının da 27 ülkeden oluşan AB’yi daha güçlü olmaya yönlendirdiğini kaydetti.Avrupa’nın bir gelecek projesi olduğunu dile getiren Merkel,"Bizim Avrupa’ya ihtiyaç duyduğumuz gibi Avrupa'nın da bize ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.AB’nin Kovid-19 krizini önemli reformlar gerçekleştirmek için kullanması gerektiğini belirten Merkel, Avrupa’nın köklü bir değişimden geçtiğini, iklim değişikliği ve dijitalleşmeye dönük çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.- Ekimde AB-Afrika Birliği Zirvesi yapılacakMerkel, Avrupa’nın dünyada daha fazla sorumluluk almasının önemine dikkati çekerek, "Dünya’nın Avrupa’nın sesine ihtiyacı var." dedi.Almanya’nın AB dönem başkanlığında Afrika kıtasına önem verileceğini vurgulayan Merkel, Afrika’daki ülkelerin salgından büyük ölçüde etkilendiğini anlattı.Merkel, ekimde yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi'nde Kovid-19 krizinin üstesinden gelmek için ortak cevapların bulunmasına çalışılacağını kaydetti.Dönem başkanlığında bir diğer ağırlık noktanın AB ile Çin arasındaki ilişkiler olacağına işaret eden Merkel, "Özellikle Çin gibi stratejik ortak ile 27 üye ülkenin tek sesle konuşması önemli. Bu şekilde değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunabiliriz." dedi.
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