Merkel: "İrlanda'yı Brexit konusunda hayal kırıklığına uğratmayacağız"

AA

Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığında düzenlenen Birliğin Bölgeler Komitesinde Brexit konusunda yaptığı değerlendirmede, ticaret anlaşmasının İrlanda açısından da önemine işaret ederek "Brexit konusunda İrlanda'yı hayal kırıklığına uğratmayacağız, müzakerelerde birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Merkel, Brexit kapsamında bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya varmanın herkesin menfaatine olacağını yineleyerek AB üyelerinin İngiltere ile bir ticaret anlaşması için hemfikir olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel olası bir anlaşmazlık durumunda ise "Brexit konusunda müzakereler nihayetinde bir anlaşmasız sonuca da kendimizi hazırlamak zorundayız." dedi.

AB üyesi 27 ülkenin lideri, yarın ve cuma günü Brexit kapsamında İngiltere ile bir ticaret anlaşmasını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelecek.