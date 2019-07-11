11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' dedi.
Almanya Şansölyesi, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Merkel, Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında tekrar titreme nöbeti geçirmesinin hatırlatılması üzerine, ''Endişe etmeye gerek yok, iyiyim ayrıca görevimi yapabileceğimden eminim.'' ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Merkel, bu konuda da bir karar verilmediğini kaydetti.
Merkel, Umman Körfezi'nde ticari gemilerin saldırıya uğraması sonrası ABD'nin ticari gemilerin korunmasına yönelik uluslararası koalisyon planlarına ilişkin tartışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Almanya olarak bu tartışmalara biz de katılıyoruz ancak tartışmalar henüz bitmediği için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim.'' değerlendirmesinde bulundu.
"IMF BAŞKANI AVRUPALI OLMALI"
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde'dan boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı konusuna ilişkin Merkel, "IMF Başkanı'nın Avrupalı olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya değişti, bunun için mücadelemiz gerekecek." ifadesini kullandı.
Merkel, Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişiklik konusunda Avro Bölgesi maliye bakanları ile aynı düşüncede olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Merkel, daha fazla ekonomik büyüme için reform programının hemen uygulanması konusunda Miçotakis'in kendisine söz verdiğini kaydetti.
Salı günü Brüksel'de toplanan Avro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında Atina ile bazı hedefler üzerinde anlaşılmış olduğunu ve bunların değişmeyeceğini belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!