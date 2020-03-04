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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İdlib'de tırmanan gerilim ve 2015'in ardından yeniden ortaya çıkan mülteci krizinin ardından parti grubuyla yaptığı toplantıda Suriye'de bir güvenli bölge oluşturulması önerisini masaya getirdiği iddia edildi.

Reuters haber ajansının toplantıya katılan isimlere dayandırdığı haberine göre Merkel, CDU/CSU'dan vekillerle yaptığı toplantıda bölgedeki insani durumun kontrol altına alınması için güvenli bölge oluşturulmasının gerekli olduğunu söyledi. Merkel'in toplantıda ayrıca bu hamlenin Türk askerinin kontrolündeki bölgeleri güvenli bölge ilan etmek anlamına gelmeyeceğini söylediği ifade edildi.

Güvenli bölge önerisi daha önce Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından da ortaya atılmış ancak destek bulmamıştı.

Merkel'in parti toplantısında ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in dörtlü zirvenin yapılmasını istemediğini, kendisinin böyle bir zirveye hazır olduğunu tekrarladığı belirtildi.

Alman liderin ayrıca toplantıda Batı'nın Suriye politikasını eleştirdiği ve dışarıdan müdahaleyle rejim değişikliğinin sağlanamayacağının artık görüldüğünü dile getirdiği belirtildi.

Merkel'in grup toplantısındaki gündem maddelerinden biri de mülteci kriziydi. Bulgaristan ve Yunanistan'ın 2015'e oranla sınırlarını daha iyi koruduğunu belirten Merkel, AB sınırlarının iyi korunmasının önemini vurguladı. Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ise aynı toplantıda krizin yanlış yönetilmesi durumunda 2015'ten daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi. 2015'te mülteci dalgası sırasında Almanya'ya 1 milyon sığınmacı gelmişti.