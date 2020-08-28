Merkel'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması!

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuyu yoğun bir şekilde tartıştıklarını söyleyen Merkel, "Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadelerini kullandı.

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