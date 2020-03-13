Merkel'den Kovid-19'a karşı mücadele çağrısı

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılması nedeniyle nüfustan mümkün olduğunca sosyal temaslardan kaçınmasını istedi.
Merkel, 16 eyalet başbakanıyla yapılan koronavirüse karşı alınacak önlemler toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, binden az katılımcısı olan ve aciliyet gerektirmeyen etkinliklerin de iptal edilmesi çağrısında bulunarak, ''Bu hepimize bir çağrıdır.'' dedi.
Alman Şansölye, kreş ve diğer okulların geçici olarak kapatılmasına ilişkin ise 16 eyalette farklı eğitim öğretim takvimi olduğunu belirterek, şu an için bir kapatma olmayacağını ancak Paskalya tatilinin öne çekilmesinin de seçenekler arasında olduğunu aktardı.
"Çok istisnai bir durum ile karşı karşıyayız." diyen Merkel, çok özel durumlarda bazı özel önlemler alınması gerektiğini belirterek, ''Bu, tarih boyunca küçük bir kesitten başka bir şey değildir ancak bizden çok şey talep eden bir kesittir.'' ifadesini kullandı.
Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan durumun geçmişteki bankacılık krizi döneminden daha istisnai bir durum olduğunu vurgulayan Alman Şansölye, ''Hayat kurtarmak bizim görevimiz. Aynı zamanda ekonominin de çalışmasını sağlamak.'' dedi.
Salgının ekonomik sistemde ciddi izleri olacağını anlatan Merkel, "Bu bizim için de bilinmeyen bir sınama. Dinamik bir salgın ile uğraşıyoruz, enfekte olmuş insan sayısı çok hızlı artıyor." diye konuştu.
Ayrıca eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda alınan karar gereği pazartesi gününde itibaren Almanya'daki hastanelerde planlanmış rutin ve aciliyet gerektirmeyen hasta kabulleriyle, ameliyat randevularının ileri bir tarihe erteleneceği öğrenildi.
- Almanya'daki koronavirüs vakaları
Öte yandan Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 2 bin 369 olduğu ifade edildi.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 oldu.
Ölen 6 kişinin de 67 yaş ve üzerinde oldukları belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!