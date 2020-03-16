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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün dünyada ve ülkesinde yayılması üzerine Türkçe altyazılı bir video yayınladı.

Koronavirüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Merkel, vatandaşlara önerilerde bulundu.

Herkesi gereksiz sosyal ilişkilerden uzak durmaya davet eden Merkel, "Virüs Almanya'da hepimiz için zorlu bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, videonun Türkçe altyazılı versiyonunu paylaştı.

5 ÜLKE SINIRINDA KONTROL BAŞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün hem Almanya’da hem de komşu ülkelerde hızlı ve agresif şekilde yayıldığını belirtmişti.

Bu olayı ciddiye aldıklarını ve buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Seehofer, "Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında geçici olarak yeniden kontroller yapılmasına karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Geçerli bir seyahat nedeni bulunmayanların ülkeye girişine ve ülkeden çıkışına izin verilmeyeceğine dikkati çeken Seehofer, mal ticareti ve çalışmak için sınırları geçmesi gerekenlerin bu uygulamanın dışında tutulacağını belirtmişti.

Alman vatandaşlarının ise ülkelerine girme hakkı bulunduğunu aktaran Seehofer, kararı Başbakan Angela Merkel ve ilgili eyalet başbakanlarıyla aldıklarını, sınırlarda kontrol yapılacağına ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) ve ilgili ülkelerin bilgilendirildiğini bildirmişti.